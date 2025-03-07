Lazkiye'de çatışmalar şiddetlendi: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'de omurgasını HTŞ'nin oluşturduğu yeni hükümetin silahlı güçleri ile yeni hükümete muhalif silahlı güçler arasında Lazkiye'de çatışma çıktı.

HTŞ iktidarı ele geçirdiğinden beri Alevilere yönelik artan saldırılara tepki gösteren Lazkiye'deki silahlı gruplar, The Guardian'ın aktardığına göre kontrol noktalarında HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplara saldırdı.

2 gündür devam eden çatışmalarda henüz yeni yönetimden kaç askerin öldürüldüğü kesin olarak açıklanmadı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, salı ve çarşamba günleri Suriye'nin güneyindeki Deraa'da geçici hükümet güçlerine düzenlenen saldırıda toplam 15 kişi öldü.

Anadolu Ajansı (AA), 10 askerin hayatını kaybettiğini yazarken The Guardian ise öldürülen asker sayısının 13 olduğunu belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin köye takviye birlikler gönderdiğini çatışmaların sürdüğünü aktardı.

HTŞ OPERASYONLARI SIKLAŞTIRMIŞTI

Yeni Suriye yönetimi, omurgasını HTŞ'nin oluşturduğu selefi cihatçı bir yapı tarafından yönetilmek istemeyen Lazkiye halkının yaşadığı bölgelerde birkaç gündür operasyonları sıklaştırmıştı.

Lazkiye Genel Güvenlik Müdürlüğü İl Başkanı Mustafa Knefati'ye göre silahlı gruplar perşembe günü “önceden planlanmış” bir saldırının parçası olarak sahil kasabası Jableh ve Lazkiye vilayeti kırsalındaki kontrol noktalarına ve güvenlik görevlilerine saldırdı.

TARTUS VE HUMUS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

SANA'ya konuşan Mustafa Kuneyfati, ilçe merkezinde çatışmaların devam ettiğini de açıkladı.

Öte yandan Lazkiye yakınındaki Tartus ilinde 22.00-10.00 saatleri arasında, Humus ilinde de 22.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Esad yönetiminin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurdu.