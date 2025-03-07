Lazkiye'de Esad güçleri ile HTŞ arasında çatışma: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'de omurgasını HTŞ'nin oluşturduğu yeni hükümetin silahlı güçleri ile eski Suriye lideri Beşar Esad yanlısı unsurlar arasında Lazkiye'de çatışma çıktı.

Hafız Esad'ın doğduğu yer olan ve Esad yanlılarının hâlâ etkisini sürdürdüğü Lazkiye'de iki gündür yeni Suriye rejimi ile milis güçler arasında süren çatışma şiddetlendi.

The Guardian'ın aktardığına göre Esad yanlısı güçlerin saldırısı kontrol noktalarında gerçekleşti.

2 gündür devam eden çatışmalarda henüz yeni yönetimden kaç askerin öldürüldüğü kesin olarak açıklanmadı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, salı ve çarşamba günleri Suriye'nin güneyindeki Deraa'da hükümet güçlerinin Esad yanlısı bir milis tarafından kontrol edilen bir kasabaya girmeye çalışması üzerine çıkan çatışmalarda toplam 15 kişi öldü.

Anadolu Ajansı (AA), 10 askerin hayatını kaybettiğini yazarken The Guardian ise öldürülen asker sayısının 13 olduğunu belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin köye takviye birlikler gönderdiği ve bölgede söz konusu unsurlarla çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

HTŞ, OPERASYONLARI SIKLAŞTIRMIŞTI

Yeni Suriye yönetimi, omurgasını HTŞ'nin oluşturduğu selefi cihatçı bir yapı tarafından yönetilmek istemeyen Lazkiye halkının yaşadığı bölgelerde birkaç gündür operasyonları sıklaştırmıştı. Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son iki günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.

Lazkiye Genel Güvenlik Müdürlüğü İl Başkanı Mustafa Knefati'ye göre silahlı kişiler Perşembe günü “önceden planlanmış” bir saldırının parçası olarak sahil kasabası Jableh ve Lazkiye vilayeti kırsalındaki kontrol noktalarına ve güvenlik görevlilerine saldırdı.

TARTUS VE HUMUS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

SANA'ya konuşan Mustafa Kuneyfati, ilçe merkezinde çatışmaların devam ettiğini de açıkladı.

Öte yandan Lazkiye yakınındaki Tartus ilinde 22.00-10.00 saatleri arasında, Humus ilinde de 22.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Esad yönetiminin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurdu.