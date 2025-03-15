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Lazkiye'de patlama: İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Dünya
  • 15.03.2025 19:40
  • Giriş: 15.03.2025 19:40
  • Güncelleme: 15.03.2025 19:50
Kaynak: Haber Merkezi
Lazkiye'de patlama: İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Lazkiye'nin güneyindeki Raml Mahallesi'nde 4 katlı bir binada patlama meydana geldi.

Patlamanın söz konusu binanın hurdalığında bir kişinin savaş kalıntılarını sökmeye çalıştığı sırada meydana geldiği bildirildi.

Patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

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