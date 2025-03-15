Lazkiye'de patlama: İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Lazkiye'nin güneyindeki Raml Mahallesi'nde 4 katlı bir binada patlama meydana geldi.
Patlamanın söz konusu binanın hurdalığında bir kişinin savaş kalıntılarını sökmeye çalıştığı sırada meydana geldiği bildirildi.
Patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.