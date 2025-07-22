Lazkiye'deki Alevi katliamıyla ilgili gelişme: Colani'nin komitesi, "şiddet olayları"nda bin 426 kişinin öldüğünü açıkladı

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı ve El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani'nin (Ahmed el-Şara) talimatıyla kurulan araştırma komitesi, mart ayında Lazkiye ve çevresinde yaşanan saldırılarda 90’ı kadın olmak üzere bin 426 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Komite, "olayların güvenlik güçlerine yönelik saldırılarla başladığını" savundu ve daha sonra Alevi sivillerin hedef alındığını, şu ana kadar 31 kişinin tutuklandığını belirtti.

Colani tarafından görevlendirilen Lazkiye ve diğer sahil bölgelerinde yaşananları araştıran komite, bugün yaptığı açıklamada, 6–9 Mart tarihleri arasında meydana gelen "şiddet olayları"nda, aralarında 90 kadının da bulunduğu bin 426 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Bu katliamlar, geçen yıl eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana ülkeyi sarsan en “kanlı şiddet olayları” olarak kayda geçmişti. Komite, “Suriyeli komutanların ihlalleri gerçekleştirme emri vermediği, aksine bu ihlallerin durdurulması yönünde talimat verdiği” iddiasını paylaştı.

Komite başkanı Cuma el-Anzi, “Alevilere yönelik ihlallere karışan 298 kişiyle, güvenlik güçlerine yönelik ilk saldırıya karışan 265 kişilik bir şüpheli listesi oluşturduklarını” açıkladı.

Komite sözcüsü Yasir Farhan ise, “isimlerin şimdilik kamuoyuyla paylaşılmadığını, soruşturmanın derinleştirilmesi için mahkemelere sevk edildiğini ve şu ana kadar 31 kişinin tutuklandığını” belirtti. Farhan, “şiddetin 6 Mart’ta bölgedeki Suriyeli güvenlik güçlerine yönelik saldırılarla başladığını; bu saldırıların hastaneleri ve diğer devlet kurumlarını işlevsiz hale getirdiğini ve geniş bölgelerin devletin kontrolünden çıkmasına yol açtığını” söyledi.