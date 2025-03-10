Lazkiye'deki katliamın ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

ABD ve Rusya, Suriye'de artan şiddet olayları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

İHA'nın aktardığına göre; diplomatik kaynaklar, toplantının yarın basına kapalı şekilde gerçekleştirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Toplantıda, çözüm yollarının ele alınması bekleniyor.

745 SİVİL HTŞ GÜÇLERİNCE KATLEDİLMİŞTİ

Devrik lider Beşar Esad döneminden kalan askeri unsurlara operasyon bahanesiyle sahil kesimindeki Lazkiye ve Tartus'a giren Suriye'nin yeni iktidarı El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) güçleri 745 sivili katletmişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), söz konusu yaşananlarla ilgili "ülkedeki en büyük şiddet eylemlerinden biri olduğu" vurgusunu yapmıştı.

İngiliz gazetesi The Guardian’ın aktardığına göreyse Lazkiye’de iki günde kaydedilen can kaybının 2011'den bu yana Suriye'deki en yüksek veri olduğu ifade edildi.