Lazkiye’de devrik Suriye rejimi askerlerine operasyonda mevcut rejimin 10 askeri öldü
Suriye’nin Lazkiye kentinde devrik Beşar Esad yanlılarına yönelik düzenlenen operasyonda Suriye ordusuna mensup 10 asker öldü.
Kaynak: ANKA
Suriye’nin Lazkiye kentinde Beşar Esad'ın başkanlık ettiği devrik Suriye rejimi yanlılarına yönelik düzenlenen operasyonda yeni Suriye ordusuna mensup 10 asker öldü.
Lazkiye kentinde silahlarını teslim etmeyi reddeden Beşar Esad yanlılarına yönelik Suriye ordusunun operasyonları sürüyor.
Bölgede 2 gündür devrik rejim unsurları ile yeni Suriye askerleri arasında çıkan çatışmada, en az 10 Suriye ordusu askerinin öldüğü belirlendi.
Yer yer patlamaların yaşandığı bölgede çatışmalar sürerken, Suriye ordusuna destek amaçlı çok sayıda birim Lazkiye’ye sevk edildi.