Lazoğlu mücadeleci iyi bir insandı

Prof. Dr. Raşit Kaya

Ölüm haberi başta Facebook olmak üzere sanal ortamda oldukça geniş yankı buldu. Anılar dile getirildi, Prof. Dr. Ercan Eyüboğlu saygı ve sevgiyle anıldı. Dostum, yoldaşım, gerektiği zaman sırdaşım Ercan hakkında benim de bir şeyler yazmam istendi. Duygularımı dile getirmek benim için hiç kolay değil.

Anılarımız ise bir köşe yazısının satırlarına sığmaz, sığamaz. Bunun için esas itibariyle kimi ortak dostların yazdıklarını, dile getirdikleri kimi tepkileri ödünç almakla yetineceğim.

Sevgili Doğan Özgüden Ercan’ı yitirdiğimizi ilettiğimde, “Korkunç, demek Lazoğlu’nu yitirmişiz” diyerek ilk tepkisini dile getirmiş ve “Çok üzüldüm” diyerek devam etmişti. Daha sonra 12 Mart cuntasına karşı yurtdışında ortak mücadelemizden söz açarak sözlerini sürdürmüştü. Daha sonra da “70’li yılların ikinci yarısında yeniden kurulan Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Avrupa’da sesinin duyurulması için birlikte gösterdiğimiz çabalardan söz açmıştı. O zamanlar öğrenci birliğimiz FTÖB’te Ercan başkan, ben genel sekreter idim. Daha sonra biz yerimizi yeni ve çoğunlukla daha genç arkadaşlara bırakırken Fransa Türkiyeli İlericiler Birliğini (FTİB) kurduk. İlk başkanı Ercan, sonraki ise bendim.

Fransa Cumhurbaşkanı Pompidou Nisan 1974 tarihinde ölünce, cenaze törenine katılmak için Paris’e gelen Başbakan Bülent Ecevit’le FTÖB adına yaptığımız görüşmede yine Ercan’la beraberdik. Onun ilginç ve yerinde sorularla başbakanı nasıl etkilediğine tanık olmuştum. Zaten Ecevit’in kendisi de daha sonraları nasıl etkilendiğini bir vesileyle dile getirmişti.

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O günlerde, AP iktidar olunca öğrenci birliğinde yönetim kurulu üyesi olan Ertuğrul Özkök ve bizlerin bursu kesilmişti. Ertuğrul’un kayınpederi, değerli siyaset insanı Hüdai Oral’ın araya girmesiyle burslarımız yeniden bağlandı. Ne var ki, Ercan’ın burs süresi sona ermişti. Paris’teki son iki yılda geçimini esas itibariyle geceleri otellerde resepsiyon görevlisi olarak sürdürüyordu. Sonra doktorasını başarıyla tamamlayıp Türkiye’ye döndü. Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak işe başlayana kadar geçen oldukça uzun bir sürede “harçlık gibi” küçük bir miktar para ile Yazı Kurulu üyesi olduğu Yürüyüş Dergisi’nde muhabirlik de yaparak yaşamını sürdürüyordu. Barınma sorununu ise, TÜM-DER Başkanı Erhan Tezgör ve eşi Narin kapılarını ona açarak karşıladılar. Aynı dönemde TİP Senato kısmi ara seçimlerinde CHP’yi destekleme kararı almıştı. Ecevit’in bir seçim gezisine de Ercan Yürüyüş’ün muhabiri olarak katılmıştı. Ecevit gezi sırasında “Sizi Paris’teki görüşmemizden hatırlıyorum” diyerek Ercan’a Yürüyüş dergisinde yayınlanmak üzere çok uzun ve önemli açılımları olan özel bir demeç vermişti.

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Kısa bir zaman sonra Ercan, Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olmuş, evlenmiş ve kızı Deniz doğmuştu. Ne var ki Ercan kendi “gerçek” doğum gününü de, kızının doğum gününü de gönül rahatlığıyla kutlayamıyordu. Çünkü Ercan’ın babası, annesinin hamileliğinin çok başlarında aniden vefat edince, geniş ailesi, tutucu bir ortam olan Rize’nin İkizdere ilçesinde gereksiz dedikodular olmasın diye Ercan’ı gerçek doğum tarihinden çok önce doğmuş gibi kayda geçirtmişlerdi! Kızı Deniz ise 12 Eylül darbe gününde doğmuştu!

Ercan’ın çocukluğu ve ilk gençlik yılları hiç kolay olmamıştı. Kendi deyişiyle sonraki yaşamının sekiz yılı “Devlet” sayesinde, sonraki sekiz yılı da “Devlet” nedeniyle Fransa’da yaşanmıştı. Bu ikinci sekiz yılın başlamasına benim de küçük bir katkım oldu. 12 Eylül baskıları gündeme geldiğinde Nanterre Üniversitesi öğretim üyesi ve Sosyalist Enternasyonal’in Akdeniz sorumlusu Alain Chenal aradı ve bir sıkıntın varsa seni Fransa’ya aldıralım dedi. Ben ise şimdilik açık bir tehdit yok ama Ercan’ı benim yerime aldırın dedim. Onun TÜMÖD dolayımıyla DİSK davası ile hukuksal durumu tehdit halindeydi. “Defiltrasyon denilen bir operasyon ile Fransız kimliği gönderilerek Ercan’ın Fransa’ya ulaşması sağlandı. Bir süre sonrada Nanterre Üniversitesi’nde öğretim görevine başladı.

Ercan Eyüboğlu güçlüklerle, sıkıntılarla da dolu olsa herkese nasip olamayacak renkli bir yaşam sürdü. Bir dostunun (Melih Aşık) deyişiyle su katılmadık laz idi. Sözünü sakınmayan esprili adamdı. Her dönemde sevildi, sayıldı.

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Kabul edip, üzüleceğimiz gerçek ise kalitesi tartışılamayacak akademik/bilimsel üretiminin nicelik bakımından sahip olduğu potansiyelini yansıtmıyor oluşudur. Ne yazık ki konusunun üretilmiş en yetkin çalışmalarından biri olan “Devletin İdeolojik Aygıtları” başlıklı doktora tezi bile yayınlanamamış, Türkçeye çevirisi de yapılamamıştır.

Bütün hayatı boyunca şiddet ve terörün her türlüsüne karşı çıktı. Son sözü de Ercan’ı anmak için uzun bir yazı kaleme alan Ertuğrul Özkök’ün aktardığı, eşi Tansu Özkök’ün içten değerlendirmesine bırakayım: “Paris’ten gençlik yoldaşımızı kaybettik. Aynı zamanda Türkiye büyük bir akademisyenini kaybetti. Bizim kuşağımızda ‘Devlet Doktorası’ yapan az sayıda Türk öğrenciden birisiydi. Samimi bir solcuydu. Behice Boran’ın Türkiye İşçi Partisi’nin samimi bir savunucusuydu. Ama bunların ötesinde çok iyi ve çok merhametli bir insandı Ercan…”