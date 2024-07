LC Waikiki çalışanı baskı ve mobbing nedeniyle intihar etti

Samsun’un LC Waikiki mağazasında reyon yönetici olarak çalışan Muhammed Yavuz uğradığı baskı ve mobbing nedeniyle intihar etti.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir LC Waikiki mağazasında reyon yönetici olarak çalışan Muhammed Yavuz, uğradığı baskı ve mobbing nedeniyle intihar etti.

Eşine ve çocuklarına birer veda mektubu bırakan Yavuz, mağazaya ve yöneticilerine ise mail attı.

Arkasında bıraktığı mektupta, eşinin de aynı firmada çalışırken işten çıkarıldığı, işe dönüş davası açtıkları ve akabinde ise baskı ve mobbinge maruz kaldığı belirtildi.

Evrensel gazetesinden Emirhan Durmaz’ın haberine göre LCW çalışanları olaya ilişkin sosyal medya paylaşımlarında bulunarak firmadan bir açıklama beklerken, çalışanların paylaşımlarının ise şirket tarafından kaldırtıldığı belirtiliyor.

“İNTİHAR VAKASI DEĞİL İDAM”

Yazdığı mail ile intiharına ilişkin açıklamalarda bulunan Yavuz cümlelerine, “Bu bir intihar vakası değildir. Cellatlığını E.C’nin yaptığı bir idam vakasıdır” şeklinde başlayarak ölümünden bölge müdürünü sorumlu tuttu.

E.C.’nin bölge müdürlüğüne başladığından bu yana, 2 yıldır kendisine psikolojik şiddet ve mobbing uyguladığını belirten Yavuz, mektubunda “14 yılımı verdiğim şirkette psikolojim alt üst olmuş durumda. Eşimin olaylı şekilde işten ayrılışından beri ciddi şekilde mobbinge maruz kalmış durumdayım. Önce A sınıf bir mağazadan alıp, C sınıf bir mağazaya vermesi ile başlayan süreçte, Samsun iline gelme talebimi iletmeme rağmen 4 ay boyunca Çorum’da bekleterek ailemden uzak kalmama sebep oldu. Yetmezmiş gibi Samsun’da ise merkeze bir mağazaya verdi ve düzenimi kurmuşken, 2 ay sonra ise Çarşamba ilçesine göndermesi ile süreç devam etti” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yavuz, yazdığı mektupta kendisinin tüm bu süreçte şirketten taşınma yardımı dahi almasına engel olunduğunu belirtti.

“KASITLI VE SİSTEMLİ ŞEKİLDE UĞRAŞILDI”

Eşinin işten çıkarılışı sonrasında, işe dönüş davası açarken bu mobbinge maruz kalacağını ön gördüğünü vurgulayan Yavuz, “Eşim işten sonra ‘ben dava açacağım’ dediğinde, ‘bu süreçte senin üstüne gelirler’ demişti. Ben de kendisine kararlarının arkasında olduğumu ve her bireyin kendinden sorumlu olduğunu ve bana bir şey yapamayacaklarını belirtmiştim. Ancak E.C. için yanılmışım. Öyle bir yaptı ki, her şeyi o kadar ince, sistemli ve planlı işledi ki; her mağaza ziyaretinden sonra baskı, mobbing ve hakaretleriyle içime kapanmama ve travmalar yaşamama sebebiyet vererek bu noktaya getirdi her şeyi” ifadelerini kullandı.

Bir çocuğu olduğunu ve eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğunu belirten Yavuz, “Artık aranızdan ayrılıyorum. Geride gözü yaşlı bir eş, babasız büyüyecek bir çocuk ve anne karnında henüz doğmamış bir bebek bırakıyorum miras olarak” dedi.

“BİR HAFTADIR BİR ŞEY YİYEMİYORDUM”

Eşine yazdığı mektupta sürece dair aktarımlarda bulunan Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

“Aslında sen de birkaç gündür farkındasın. Sürekli ‘neyin var, neden bu kadar zayıfladın’ diye soruyorsun. Çünkü boğazımdan lokma geçmiyor. Özellikle bir haftadır hiçbir şey yemedim. Sizleri yalnız bıraktığım için kendimi affetmeyeceğim, özür dilerim. Ancak olmuyor, maalesef artık dayanamıyorum” dedi ve ekledi: “Her gün uğradığım haksızlıkları bilerek işe gidip gelmek çok zor.”