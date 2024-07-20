LC Waikiki'den Muhammed Yavuz'un ölümüne ilişkin skandal açıklama

LC Waikiki, Çarşamba'daki mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Muhammed Yavuz'un intiharının ardından bir açıklama yaptı. Yavuz'un, şirkette çalıştığı süre boyunca mobbing ile ilgili bir şikayeti bulunmadığı iddia edilen açıklamada, "Kurum içi soruşturma sürecini şeffaf ve kararlı adımlarla yöneteceğimizi paylaşmak isteriz" ifadelerine yer verildi. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı açıklamaya tepki gösterdi.

Bilge Su YILDIRIM

LC Waikiki, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Muhammed Yavuz'un intiharına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yavuz'un intiharından önce bıraktığı e-postada, intihar kararından bölge müdürünü sorumlu tutmasına rağmen, şirket açıklamasında, "Merhum çalışma arkadaşımızın bugüne kadar şirketimizde çalıştığı süre boyunca etik hattına ya da üst yönetime iletmiş olduğu mobbing ile ilgili bir şikâyeti bulunmamaktadır" denildi.

Olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği kaydedilen açıkalmada, "Bu elim vefat sonrası bir yandan adli soruşturma devam ederken bir yandan da kurum içi soruşturma sürecini şeffaf ve kararlı adımlarla yöneteceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadelerine yer verildi.

LC Waikiki'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"LC Waikiki Samsun Çarşamba mağazamızda görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Muhammed Yavuz'un intihar girişimi sonrası vefatını dün gece saatlerinde büyük bir üzüntü ile öğrendik. Bizi derinden yaralayan ve adli makamlara intikal eden bu vefatla ilgili olarak tüm süreci aydınlatmak için adli makamların ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve detayları paylaşmakla beraber, ekiplerimiz tarafından da kurum içi soruşturma yürütülmektedir.

"MOBBİNG İLE İLGİLİ BİR ŞİKÂYETİ BULUNMUYOR"

LC Waikiki'nin adalet ve hakkaniyet temel değerlerine uygun olarak hazırladığımız şirket anayasamızda belirttiğimiz gibi, şirket içinde yöneticisi ile anlaşmazlığa düşülen ve karşılıklı konuşularak uzlaşılamayan mobbing dahil rahatsızlık duyulan konunun bir üst makama veya etik hattına iletilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Paylaşılan her şikâyet sonrasında, ilgili konu şirket değerlerine uygun olarak soruşturulup, bir haksızlık var ise de gereği yapılmaktadır. Merhum çalışma arkadaşımızın bugüne kadar şirketimizde çalıştığı süre boyunca etik hattına ya da üst yönetime iletmiş olduğu mobbing ile ilgili bir şikâyeti bulunmamaktadır.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bu elim vefat sonrası bir yandan adli soruşturma devam ederken bir yandan da kurum içi soruşturma sürecini şeffaf ve kararlı adımlarla yöneteceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Bu süreçte çalışanımızın eşi ve ailesi ile yakın iletişimde olduğumuzu, eşi ve ailesinin maddi ve manevi ihtiyaçları için yanlarında olacağımızı belirtiriz. Değerli çalışma arkadaşımız merhum Muhammed Yavuz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm LC Waikiki çalışanlarına sabırlar dileriz."

FİRMA BUGÜNE KADAR NEREDEYDİ?

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş Sendikası) Genel Başkan Danışmanı Emirali Karadoğan da LC Waikiki ve diğer tekstil devi firmaların çalışma koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BirGün’e konuşan Doçent Karadoğan, LC Waikiki’nin "Şirketin etik hattına şikâyette bulunmamıştır" açıklamasına tepki gösterdi.

Karadoğan, şu ifadeleri kullandı: "Çalışanların çoğu ne yazık ki mobbingin ne olduğunu bilmiyor, kaldı ki Yargıtay tarafından kabul edilen mobbing tanımı oldukça kısıtlı. Çalışma ortamındaki psikolojik şiddet ve mobbingi sanki bir pozitif bilimmişçesine sabit değişkenler üzerinden tespit ediyor. Oysaki yaşamına son veren çalışan arkadaşımızın mektubunda anlattığı her şey bir mobbing örneğidir. Aile bütünlüğünün bozulması, çalıştığı mağazadan alınarak evinden uzak bir mağazaya statüsü düşürülerek gönderilmesi, taşınma yardımı yapılmaması… Bunların hepsi zaten mobbingdir."

Özellikle taşrada bulunan mağazalarda çalışanların, bölge müdürü ve mağaza müdürü baskısıyla çok karşılaştıklarını kaydeden Karadoğan, "LC Waikiki ya da Inditex grubu gibi mağazalarda çalışanlar performansa bağlı ücret alır. Bu her ne kadar bir ‘kazan-kazan’ durumu gibi gözükse de çoğu zaman daha üst konumda olan müdürlerin alta baskı yapmasıyla sonuçlanır” ifadelerini kullandı. Karadoğan, şöyle devam etti: "Mobbing tarzı şikâyetlerin iletimi ve gerekli sürecin işletilmesi de müdürler üzerinden sağlanır. Firma ‘Tarafımıza şikâyette bulunmadı’ derken tüm bunları gözetmek zorunda örneğin. 14 yıldır sizin bünyenizde çalışan bir insan yaşamına son verecek raddeye geliyor… 'Firma tüm bu süreç içerisinde yaşananların ne kadarından haberdardı?' diye sormak lazım."

NE OLMUŞTU?

Çarşamba ilçesindeki bir LC Waikiki mağazasında reyon yöneticisi olarak görev yapan Muhammed Yavuz, işyerinde mobbinge uğradığını belirterek yaşamına son vermişti.

Yavuz bıraktığı e-postada "Bu bir intihar vakası değildir. cellatlığını E.C’nin yaptığı bir idam vakası" ifadeleriyle intiharından bölge müdürünü sorumlu tuttuğu belirtilmişti.