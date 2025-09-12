Le Monde’den diploma davası analizi: Ülkenin siyasi geleceği üzerinde ağır sonuçlar doğurabilir

Fransa’da yayın Le Monde gazetesi CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yönelik davalara ilişkin bir analiz yayınladı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlıca rakibi Ekrem İmamoğlu’na yönelik davalar hakkında bilinmesi gerekenler” başlığıyla yayınlanan haberde bugün (12 Eylül Cuma) görülecek olan “sahte diploma” davasına dair “Bu dava, söz konusu suçlamaların çok ötesine geçiyor ve ülkenin siyasi geleceği üzerinde ağır sonuçlar doğurabilir” yorumu yapıldı.

Haberde Ekrem İmamoğlu’nun siyasi kariyerine yönelik uzunca bir bölüm yer aldı.

“Ekrem İmamoğlu kimdir?” başlığı altıda İmamoğlu’nun 2019’da Binali Yıldırım’ı geride bırakarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu, bu durumun o dönem için iktidar partisi için ağır bir yenilgi olduğu vurgulandı.

Haberde İmamoğlu hakkında açılan diploma davasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından “kâr amacı güden bir suç örgütünün başında olmak” suçlamasına PKK’ye “yardım etme” suçunu işlediği iddiasına, Aralık 2022’de Ekrem İmamoğlu, üst düzey kamu görevlilerine “hakaret” ettiği gerekçesiyle iki yıl yedi ay hapis cezasına ve siyasi yasak cezasına çarptırılmasına değinildi.

"ERDOĞAN EN TEHDİTKAR MUHALİF OLARAK GÖRÜYOR"

Haberde İmamoğlu’nun çok sayıda davaya maruz kalmasının gerekçesine yönelik bölümde “Destekçilerine ve çok sayıda gözlemciye göre, ona yöneltilen davalar siyasi saiklerle yürütülüyor; çünkü kendisi Recep Tayyip Erdoğan için en tehditkâr muhalif olarak görülüyor” ifadesi yer aldı.

Siyaset bilimci İsmet Akça’nın görüşlerine de yer verilen haberde 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin birinci parti olduğu hatırlatıldı.

Haberde şu ifadalere yer verildi:

"Siyaset bilimci İsmet Akça’ya göre İmamoğlu, siyasi yelpazede “merkez sağda” konumlanıyor, parlamenter sistemi savunuyor ve “ılımlı bir milliyetçilik” sergiliyor; aynı zamanda piyasa ekonomisini ve sosyal adaleti de teşvik ediyor. Akça, “Dini [İslam] bir pratiği var, ancak kamusal kişilik olarak laiklikten yana” diye ayrıntı veriyor. Uzman gözünde, böylesi bir siyasi yaklaşım sol kesimden muhafazakârlara kadar geniş bir kitlede karşılık bulabilecek nitelikte."

KAYYUM DAVASI HATIRLATILDI

Haberde Akça’ya göre, “Türk yargısı gerçekten bağımsızlığını yitirdiği” için bu stratejiyi uygulamak devlet başkanı açısından çok daha kolay hale geldi” denildi.

Haberde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum meselesine de değinildi.

Kayyumun 8 Eylül Pazartesi günü parti genel merkezine polis desteğiyle girebildiğine dikkat çekilen haberde CHP Genel Merkezi’nin de kayyum beklentisine vurgu yapıldı.

15 Eylül Pazartesi günü görülecek olan davaya değinilen haberde İsmet Akça’nın “Bu siyasi saldırı [muhalefete karşı] her zaman yürütme tarafından kontrol edilen yargı aracılığıyla gerçekleşiyor” görüşlerine yer verildi.

2028 SEÇİMLERİ

Haberde 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin onun yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiği hatırlatıldı.

Haberin son kısmında ise 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinildi.

Şu ifadelere yer verildi:

“CHP’nin erken seçim talebi hatırlatılarak Ekrem İmamoğlu buna katılabilecek mi? Şu an için bunu söylemek erken; ancak Türkiye muhalefetine yönelik baskılar, 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken İmamoğlu’nun benimsediği sloganı akla getiriyor: Her şey çok güzel olacak.”