Le Pen'in halefinden Mbappe'nin çağrısına yanıt: Herkesin oyuna saygı duymalıyız

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Bardella, yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin ırkçı eğilimlere oy vermeme çağrısına yanıt verdi. Le Pen yerine Ulusal Cephe'nin başına geçerek ırkçı hareketin yeni lideri olan Bardella, Mbappe'nin 'herkesin oyuna saygı göstermesi' gerektiğini söyledi.

Fransa'da Le Pen yerine 2022 sonunda Ulusal Cephe'nin başına geçen aşırı sağcı lider Jordan Bardella, bu ay yapılacak parlamento seçimlerinde gençlere 'aşırı sağa oy vermeme' çağrısı yapan yıldız futbolcu Kylian Mbappé'yi eleştirdi.

Bardella, dün CNews TV'ye verdiği demeçte, "Marcus Thuram ya da Kylian Mbappé olsun, futbolun ve gençliğin ikonları olan futbolcularımıza büyük saygı duyuyorum... Ancak Fransızlara saygı duymalıyız, herkesin oyuna saygı duymalıyız" dedi.

Bardella, şunları söyledi:

"Çok ama çok yüksek bir maaşa sahip olacak kadar şanslıysanız, multimilyoner iseniz... o zaman bu sporcuların... artık ay sonunu getiremeyen, kendilerini güvende hissetmeyen, güvenlik görevlileri tarafından aşırı korunan mahallelerde yaşama şansı olmayan insanlara ders verdiğini görmekten biraz utanıyorum."

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın Euro 2024'teki açılış maçından önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Kylian Mbappe, "Bugün hepimiz aşırılıkçıların iktidarı kazanmaya çok yakın olduğunu görüyoruz ve ülkemizin geleceğini seçme fırsatımız var" ifadelerini kullanmış ve 'kendi değerlerini temsil etmeyen bir ülkeyi temsil etmek istemediğini' belirterek özellikle genç seçmenlere aşırı sağcılara oy vermeme çağrısı yapmıştı.

9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.