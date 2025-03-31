Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu, seçimlerde aday olamayacak

Fransa’da Ulusal Birlik (RN) partisinin önde gelen isimlerinden aşırı sağcı siyasetçi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçimlerdeki en büyük rakibi Marine Le Pen, başkent Paris’te yolsuzlukla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Mahkemede, Le Pen, o dönemde AB milletvekili olan 8 kişi ve 12 parlamento yardımcısı Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmete geçirmekten suçlu bulundu. Sanıkların AB fonlarını kendileri için değil partilerinin yararına kullanmakla suçlandığı belirtildi.

İkili yılı ertelenmiş 4 yıl hapis cezası ve 100 bin euro para cezasına çarptırılan Le Pen, mahkemenin 5 yıl siyasi yasak kararı alması nedeniyle 2027’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak.

Yargıç Benedicte de Perthuis, Le Pen’in partinin çalışanlara ödeme yapmak için AB fonlarını kullanmak üzere kurduğu sistemin merkezinde olduğunu söyledi.

Perthuis, "2009’dan beri bu sistemin merkezinde olan Marine Le Pen, 2004’ten bu yana babasının kurduğu bu sistemde kararlılıkla yer aldı" dedi. Perthuis, yürütülen soruşturmaların suçların idari hata olmadığını gösterdiğini, partinin maliyetleri düşürmek için uygulanan bir sistem çerçevesinde zimmete para geçirdiğini ortaya çıkardığını söyledi.

Savcılar, Le Pen’in suçlu bulunması halinde, herhangi bir itiraz sürecine bakılmaksızın derhal 5 yıllık kamu görevinden men edilmesini talep etmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir önceki seçimlerde en büyük rakibi olan Le Pen, savcıları 'siyasi ölümünü' istemekle suçlamıştı.