Leb ne demek? Leb TDK sözlük anlamı nedir? Leb demeden leblebiyi anlamak ne demektir?

Leb kelimesi, Türkçe’de daha çok edebi metinlerde veya eski Türkçe ifadelerde yer bulan bir sözcüktür. Genellikle ağız, dudak veya bir şeyin başlangıç kısmını ifade etmek için kullanılır. Bu makalede, "leb anlamı nedir", "leb TDK sözlük anlamı nedir" ve "leb kelimesi nasıl kullanılır" gibi sık sorulan soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Ayrıca, kelimenin farklı kullanımlarına dair örnekler ve arama terimleri de yer almaktadır.

LEB KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre leb kelimesi, "dudak" anlamına gelir. Bu kelime, daha çok eski Türkçe’de ve Osmanlı dönemine ait yazılı metinlerde kullanılmıştır. Günümüzde kullanım sıklığı azalmış olsa da edebi bir üslup taşır.

TDK Sözlük Anlamı: Dudak

LEB KELİMESİNİN GÜNLÜK HAYATTA VE EDEBİYATTA KULLANIMI

Leb kelimesi, edebi eserlerde daha çok zarif bir anlatım sağlamak amacıyla tercih edilir. Özellikle aşk, güzellik ve doğa temalı şiirlerde sıkça karşımıza çıkar. Günlük dilde kullanımına nadiren rastlansa da, bazı deyimlerde ve atasözlerinde yer bulur.

Örnek Cümleler:

Gözlerin, lebimdeki tebessümü artıran bir bahar esintisi gibiydi.

Leblerinden dökülen sözler, kalbimde yankılanan bir melodiye dönüştü.

Şair, sevgilisinin lebini güle benzeterek dizelerinde ölümsüzleştirmişti.

Baharın gelişiyle açan çiçekler, doğanın leblerine kondurulmuş öpücükler gibiydi.

Birçok kişi "Leb anlamı nedir?" sorusuna cevap ararken bu kelimenin eski Türkçe’de "dudak" anlamında kullanıldığını öğrenir.

LEB KELİMESİ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ATASÖZLERİ

Leb kelimesi, Türkçe’de bazı deyimlerde ve ifadelerde yer alır:

"Leb demeden leblebiyi anlamak": Karşıdakinin söylemek istediğini, hemen ve tamamını anlamak.

Örnek: Bu konuyu konuşmaya gerek yok, o kadar zekisin ki leb demeden leblebiyi anlıyorsun.

LEB KELİMESİNİN KÖKENİ

Leb kelimesi, Farsça kökenlidir ve Türkçe’ye Osmanlı dönemi aracılığıyla geçmiştir. Farsça’da da benzer şekilde "dudak" anlamına gelir. Türk edebiyatında, özellikle divan edebiyatında sıkça kullanılmıştır.

LEB KELİMESİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Aşkın sırrı, leblerin arasından dökülen şiirlerde gizlidir.

Leblerinden dökülen kelimeler, bir ressamın tuvaline dokunan fırça darbeleri gibiydi.

Şairin tarif ettiği leb, sevgilisinin güzelliğini anlatmak için kullandığı ince bir benzetmeydi.

"Leb TDK sözlük anlamı nedir?" diye soranlar, bu kelimenin dudak anlamına geldiğini öğrenir.

"Leb demeden leblebiyi anlamak" deyimi, zeka ve kıvrak düşüncenin güzel bir örneğidir.

Leb kelimesi, Türkçe’nin zenginliği ve estetik anlatım gücünü gösteren bir örnektir. TDK sözlük anlamına göre "dudak" anlamına gelen bu kelime, geçmişteki edebi metinlerde sıkça kullanılmıştır. Günümüzde ise daha çok deyimlerle ve sanatsal metinlerde karşımıza çıkmaktadır.