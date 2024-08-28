Lebalep ne demek? Lebalep kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?
Lebalep kelimesi günlük hayatta vatandaşların sıklıkla karşısına çıkıyor. Lebalep kelimesinin kökeni nedir? Lebalep kelimesi nasıl kullanılır? Detaylar makalemizde.
Lebalep kelimesi son dönemde vatandaşların merak ettiği kelimelerin başında geliyor. Lebalep ne demek? Lebalep kelimesi nasıl kulanılır? LEebalep mi, lebaleb mi doğrudur?
LEBALEP KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?
LEbalep kelimesi Farsça lebāleb kelimesinden Türkçe'ye girmiştir. Farsça'da lab kelimesi dudak demektir. Lebalep kelimesi ise dudak dudağa, ağzına kadar anlamı taşır.
LEBALEP NE DEMEK?
Lebalep kelimesinin TDK Sözlük anlamı, 'silme' ve 'tıklım tıklım'dır.
İÇİNDE LEBALEP GEÇEN ÖRNEK CÜMLELER
- Kahvehane lebalep dolu, gençler işsiz.
- Pazar lebalep doluydu, yürüyecek yer yoktu.
- Miting lebalep dolu, bu seçim çekişmeli geçecek.
- Yeni açılan dükkanın içi lebalep dolu.