Lebalep ne demek? Lebalep kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Lebalep kelimesi son dönemde vatandaşların merak ettiği kelimelerin başında geliyor. Lebalep ne demek? Lebalep kelimesi nasıl kulanılır? LEebalep mi, lebaleb mi doğrudur?

LEBALEP KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

LEbalep kelimesi Farsça lebāleb kelimesinden Türkçe'ye girmiştir. Farsça'da lab kelimesi dudak demektir. Lebalep kelimesi ise dudak dudağa, ağzına kadar anlamı taşır.

LEBALEP NE DEMEK?

Lebalep kelimesinin TDK Sözlük anlamı, 'silme' ve 'tıklım tıklım'dır.

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