LeBron-Doncic şov: Lakers, Pelicans’ı devirdi

NBA’de Los Angeles Lakers, yıldızlarının sahne aldığı gecede New Orleans Pelicans’ı 111-103 yenerek form grafiğini yukarı çekti. LeBron James 30 sayıyla galibiyetin mimarlarından olurken, Luka Doncic 30 sayı ve 10 asistlik performansıyla triple-double’a göz kırptı.

Lakers’ta Deandre Ayton da 18 sayı ve 11 ribaundla double-double yaparak boyalı alanda fark yarattı. Bu galibiyetle Los Angeles ekibi son beş maçında dördüncü kez parkeden galip ayrıldı.

MURPHY'DEN KARİYER REKORU

Pelicans cephesinde ise bireysel performanslar skora yansımadı. Trey Murphy, 41 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Zion Williamson maçı 15 sayıyla tamamladı. Çaylak Derik Queen 10 sayı ve 13 ribaundluk katkı verdi.

Yedi maçlık aranın ardından sahalara dönen Herb Jones, şut ritmini yakalayamadı ve dokuz şutunun sekizini kaçırdı. New Orleans, serbest atış çizgisinde de büyük problem yaşadı. Pelicans 18 serbest atışın beşini kaçırırken, Williamson tek başına dört atışı değerlendiremedi.

İstatistiklerde Lakers’ın üstünlüğü dikkat çekti. Ev sahibi ekip maçı yüzde 50,6 isabet oranıyla tamamlarken (85’te 43), Pelicans yüzde 44’te kaldı. Üç sayı çizgisinin gerisinden 40 denemede sadece 10 isabet bulan New Orleans, bu alandaki düşük yüzdeyle maçtan koptu.

Gecenin diğer sonuçları

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 120-116

Orlando Magic-Washington Wizards: 112-120

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 105-106

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 94-122

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 100-98