LeBron James'den bir rekor daha: 50 bin sayıyı geçen ilk oyuncu oldu

NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen 40 yaşındaki LeBron James, tarihte 50 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu. .

Normal sezon ve toplamda (normal sezon+play-off) en fazla sayı atan NBA oyuncusu rekorlarının sahibi James, 22. yılını geçirdiği ligdeki başarılarla dolu kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans'ı 136-115 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkarırken LeBron James, karşılaşmada kaydettiği 34 sayıyla normal sezon ve playoff'larda 50 bin sayı barajını aşarak tarihe geçti.

NBA'in en iyi oyuncusu tartışmalarında Michael Jordan ile kıyaslanan 40 yaşındaki James, Şubat 2023'te ele geçirdiği NBA'de normal sezonların en skorer basketbolcusu rekorunu da geliştirmeye devam ediyor.

LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde normal sezonda da 41 bin barajını aşarak 21. kez All-Star'a seçildi.

REKORLARA DEVAM

NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, 40 yaşına rağmen yeni rekorlar da kırmaya devam ediyor.

40 yaşındaki oyuncu, bu sezon Golden State Warriors'ı 120-112 mağlup ettikleri maçta 42 sayı kaydederek bir ilki başardı.

James, 40 ve üstü yaşta çıktığı NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.

LeBron James, Karl Malone'un ardından NBA tarihinde 40 yaşından sonra "triple-double" yapan ikinci oyuncu ünvanını da elde etti.

NBA'de en fazla sayı üreten ilk 5 isim şöyle:

Sıra Oyuncu Toplam Sayı Normal Sezon Play-off Yıl 1. LeBron James 50,033 41,871 8,162 2003-hala oynuyor 2. Kareem Abdul-Jabbar 44,149 38,387 5,762 1969-1989 3. Karl Malone 41,689 36,928 4,761 1985-2004 4. Kobe Bryant 39,283 33,643 5,640 1996-2016 5. Michael Jordan 38,279 32,292 5,987 1984-2003

CAVALİERS'I ZİRVEYE TAŞIDI

ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde doğan yıldız basketbolcu LeBron James ile aynı eyaletin NBA'deki temsilcisi Cleveland Cavaliers arasındaki ortaklık, 3. denemesinde şampiyonluğa ulaştı.

Saint Vincent-Saint Mary Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2003 NBA draftında Cavaliers tarafından ilk sırada seçilen James, takımıyla 2007 ve 2015'te finallerde kaybetti ancak 2016'da şampiyonluğu kazandı.

HEAT İLE 2 ŞAMPİYONLUK

Şampiyonluk kazanabilecek kadro kurmakta zorlanan Cavaliers'taki ilk döneminde takımı neredeyse tek başına sürükleyen James, burada geçirdiği 7 sezonun ardından Heat'e imza attı.

James, 2010'da all-star oyuncular Chris Bosh ve Dwyane Wade ile Miami Heat'te bir araya geldi.

Yıldız basketbolcu, forma giydiği 4 sezonda da NBA finallerine çıktığı Heat ile 2012 ve 2013'te şampiyonluk elde etti.

LAKERS'I 10 SENE SONRA ŞAMPİYON YAPTI

Heat kariyerinden sonra Cavaliers'a dönen ve burada 4 sezon daha görev yapan James, 2020'de Lakers ile anlaştı.

James, 2020 sezonunda Lakers'ı 10 sene sonra şampiyonluğa taşıdı.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

LeBron James, kariyeri boyunca 4 NBA şampiyonluğu yaşadı (2012, 2013, 2016, 2020), 4'er kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve final serisinin (2012, 2013, 2016, 2020) en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı.

Başarılı basketbolcu, geçen yıl 20. kez all-star seçilerek bu alanda Kerim Abdülcabbar'a ait rekoru da kırdı. James, bu sezon da 21. kez all-star seçilmişti.

En fazla sayı atan oyuncu ünvanına sahip olduğu all-star maçlarında 3 kez MVP seçilen (2006, 2008, 2018) James, dörder defa bu başarıyı yakalayan Bob Pettit ve Kobe Bryant'ın ardından ikinci basamakta bulunuyor.

James, normal sezonda en fazla MVP olan oyuncular arasında ise Kerim Abdülcabbar (6), Bill Russell (5) ve Michael Jordan'dan (5) sonra Wilt Chamberlain ile üçüncülüğü paylaşıyor.

Şampiyonluk yaşadığı 4 yılda da final serisinin MVP'si seçilen James, bu alanda 6 kez bu başarıyı elde eden Michael Jordan'ın ardından ikincilikte yer alıyor.

NBA'de sezonun en iyi 5'lerine 19 kez, en iyi 5'e ise 13 defa giren "Kral" lakaplı basketbolcu, bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı.

Lige adım attığı 2004'te yılın çaylağı seçilen James, 2008'de sayı, 2020'de de asist kralı oldu.