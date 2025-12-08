LeBron James'e göre yaş sadece bir sayı!

NBA’de Los Angeles Lakers, Philadelphia deplasmanından kritik bir galibiyetle döndü. Xfinity Mobile Arena’da oynanan karşılaşmayı 112-108 kazanan Lakers’ta son söz yine LeBron James’ten geldi.

Maçın son dakikasına 108-105 önde giren Lakers, LeBron’un üç sayılık isabetiyle farkı açarken, bir sonraki hücumda da sayı bularak üst üste onuncu sayısını kaydetti ve takımını galibiyete taşıdı.

Kişisel nedenlerle son iki maçta forma giymeyen Luka Doncic, parkelere muhteşem bir dönüş yaptı. Yıldız guard, 31 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle triple-double yaptı. LeBron James ise mücadeleyi 29 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle tamamladı.

Ev sahibi Philadelphia’da Tyrese Maxey 28 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Joel Embiid ise kötü şut performansına rağmen 16 sayıyla maçı tamamladı.

THUNDER, LİDERİNİ ARATMADI

Son şampiyon Oklahoma City Thunder, yıldızı Shai Gilgeous-Alexander’ın sol dirseğindeki sakatlık nedeniyle forma giymediği maçta Utah Jazz’ı 131-101 mağlup etti. Bu sonuçla Thunder, üst üste 15. galibiyetine ulaştı.

Jazz’ın yaptığı 17 top kaybından 27 sayı üreten Thunder’da Chet Holmgren ve Jalen Williams 25’er sayıyla galibiyeti sırtlayan isimler oldu.

Utah cephesinde Lauri Markkanen sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Kyle Filipkowski 21 sayı, 10 ribaunt, Walter Clayton Jr. ve Taylor Hendricks ise 20’şer sayıyla direniş göstermeye çalıştı.

KNICKS EVİNDE DURDURULAMIYOR

New York Knicks, sahasında Orlando Magic’i 106-100 mağlup ederek iç sahadaki etkileyici performansını sürdürdü. Knicks, bu galibiyetle evinde oynadığı maçlarda 14’te 13 yaptı.

Üçüncü çeyreğe 13-0’lık seriyle başlayan Knicks’te Jalen Brunson 30 sayı, 9 asistle gecenin yıldızı olurken, Ogugua Anunoby 21 sayı, 7 ribaunt, Josh Hart ise 17 sayı, 12 ribauntla “double-double” yaptı.

Orlando’da ise en skorer isim Franz Wagner’in ilk çeyrekte sakatlanması oyun planını bozdu. Jalen Suggs 17, Desmond Bane ve Paolo Banchero ise 16’şar sayıyla oynadı.