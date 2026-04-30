LeBron James, faul atışı sırasında Alperen Şengün'e sataştı

NBA'de play-off heyecanı devam ederken dün gece oynanan Los Angeles Lakers-Houston Rockets maçında Alperen Şengün ile LeBron James arasında yaşanan 'trash talk' gündem oldu.

Houston'ın deplasmanda Lakers'ı 99-93 yenerek seriyi 3-0'dan 3-2'ye getirdiği mücadelede dördüncü çeyrekteki bir faul sonucu LeBron James ile Alperen Şengün arasında ufak bir ağız dalaşı yaşandı.

'Trash talk' olarak adlandırılan tartışmada LeBron James faul atışlarını atmak için serbest atış çizgisindeyken Alperen Şengün maçın hakemine kararın çok 'yumuşak' olduğunu söyledi.

LeBron ise Şengün'e “Sen değil… Etrafındaki herkes olur ama sen değil, sen konuşma. Burada bunu söyleyebilecek son kişi sensin yumuşak g*tlü" sözleriyle yanıt verdi.

LeBron going back and forth with Sengun 👀



“You don’t say that… soft ass call…” pic.twitter.com/5k50hnVudk — Legion Hoops (@LegionHoops) April 30, 2026

Maçta LeBron James 25 sayı bulurken Alperen Şengün 14 sayı, 9 rebound, 8 asist kaydetti.