LeBron James'in tarihi gecesi

Los Angeles’ta basketbol adına unutulmayacak bir gece yaşandı. Lakers, yüksek tempolu geçen mücadelede Utah Jazz’ı 140-126 mağlup ederken, salondaki tüm ışıklar bir kez daha LeBron James ve Luka Doncic’in üzerine döküldü.

Sakatlığının ardından bu sezon ilk kez oynayan 40 yaşındaki LeBron James, 11 sayı, 12 asistle mücadele etti. Skor yükünü Luka Doncic üstlendi; yıldız guard 37 sayı ve 10 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

Bu karşılaşma LeBron için sadece bir dönüş değil, aynı zamanda tarihte başka kimsenin dokunmadığı bir kapının daha açılışıydı. Vince Carter’ı geride bırakan James, NBA tarihinde 23 sezon forma giyen ilk ve tek oyuncu unvanını aldı. Ayrıca ilk yarıda isabet bulduğu iki üçlükle Reggie Miller’ı da geçerek tüm zamanların üçlük listesinde 6. sıraya yükseldi.

Dört kez şampiyonluk yaşamış süper yıldız, aynı zamanda çift haneli skor üretme serisini 1293 maça çıkararak istikrarının bir kez daha altını çizdi.

Jazz cephesinde ise genç yıldız Keyonte George, LeBron’un NBA’deki ilk maçından yalnızca 10 gün sonra dünyaya gelmiş olmasına rağmen karşılaşmada 34 sayı kaydederek geleceğin yıldızı olduğunu gösterdi. Lauri Markkanen ise 31 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

CURRY’DEN BİR REKOR DAHA

Gecenin bir diğer tarihi anı ise Orlando’da yaşandı. Magic’in Golden State Warriors’ı 121-113 yendiği maçta Stephen Curry, NBA’in tüm zamanlar sayı listesinde Vince Carter’ı geçerek 22. sıraya çıktı.

34 sayı atan Curry’nin kariyer toplamı 25.749 sayıya ulaştı. Magic’te Desmond Bane 23 sayı – 5 top çalma ile öne çıkarken, kenardan gelen Anthony Black 21 sayıyla galibiyete büyük katkı verdi. Wendell Carter Jr. ise 17 sayı – 12 ribauntla “double double” yaptı. Basketbolun iki efsanesinin aynı gecede tarihe geçtiği bu karşılaşmalar, NBA’de sezonun unutulmaz anlarına şimdiden damga vurmuş durumda.