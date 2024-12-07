LeBron James'in "triple-double"ı Lakers'a galibiyet için yeterli olmadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'a uzatmada 134-132 yenildi.

NBA'de 7 maç oynandı. Lakers, deplasmanda Hawks'a 2 sayı farkla mağlup oldu.

Lakers'ta LeBron James, 39 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 38 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

Atlanta Hawks'ta Trae Young 31 sayı ve 20 asist ile "double-double" yaparken, De Andre Hunter ise galibiyete 26 sayıyla katkı verdi.

Hawks, üst üste 6. galibiyetini elde etti.