LeBron James, Lakers'ı taşıyor: Alperen'in 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Batı Konferansı'nda Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a deplasmanda 101-94 mağlup olarak seride 2-0 geriye düştü.

Alperen maçta 20 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle mücadele ederken yıldız pivotun bu performansı mağlubiyete engelleyemedi. Lakers'ta ise LeBron James, mücadeleyi 28 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle tamamlayarak galibiyetin mimarı oldu.

41 yaşındaki yıldız oyuncuya Marcus Smart 25, Luke Kennard ise 23 sayıyla destek verdi. Rockets'ta ilk maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Kevin Durant de 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

PORTLAND, SPURS'Ü DEVİRDİ

Batı Konferansı'ndaki bir başka karşılaşmada Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs'ü deplasmanda 106-103 yenerek seride eşitliği sağladı: 1-1.

Trail Blazers'a galibiyeti 31 sayıyla oynayan Scoot Henderson getirirken maç başında sakatlanan Victor Wembanyama'dan faydalanamayan Spurs'te Stephon Castle 18 sayı kaydetti.

Günün Doğu Konferansı'ndaki maçında ise Philadelphia 76'ers, Boston Celtics'i 111-97 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.