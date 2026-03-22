LeBron James, NBA normal sezonunda en fazla maça çıkan oyuncu oldu

NBA'de Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, cumartesi günü Orlando Magic karşısında sahaya çıkarak kariyerindeki 1612'nci normal sezon maçına ulaştı ve Robert Parish ile paylaştığı zirveyi tek başına ele geçirdi.

Playoff karşılaşmaları da dahil edildiğinde James 292 maç fazlasıyla toplamda 1904 karşılaşmayla rekorun sahibiydi.

Rekor gecesi aynı zamanda galibiyetle taçlandı. Lakers, son saniyelerde Luka Kennard’ın attığı üç sayılık basketle rakibini 105-104 mağlup etti. James maçı 12 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma ile tamamladı.

DONCIC CEZA ALABİLİR

Bu galibiyet Lakers’ın üst üste dokuzuncu zaferi olurken, Luka Doncic’in sezon içindeki 16. teknik faulünü alması nedeniyle bir maçlık ceza alma ihtimali de gündeme geldi.

James, NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncusu (43.229), en fazla isabetli şut bulan oyuncusu (15.884), en çok All-Star seçilen oyuncusu (22) ve en çok playoff maçına çıkan ismi (292) konumunda bulunuyor. Ayrıca asistte ilk 4’te, top çalmada ilk 6’da ve triple-double listesinde ilk 5’te yer alıyor.