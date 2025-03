LeBron James, NBA’de 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu

NBA’de gecenin kapanış mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 136-115 mağlup etti. Lakers’ın yıldız basketbolcu LeBron James, müsabakada 34 sayı kaydederken, NBA tarihinde 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon oynanan 9 müsabakayla devam etti. Gecenin kapanış maçında Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 136-115 mağlup ederek, üst üste 7. galibiyetini elde etti ve Batı Konferansı’nda 2. basamağa kadar yükseldi. Lakers’ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Pelicans karşısında 34 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performans ile galibiyette büyük rol oynadı. LeBron James, NBA tarihinde normal sezon ve play-off müsabakaları dahil olmak üzere 50 bin sayı barajını geçen ilk basketbolcu olarak da tarihe geçti. Luka Doncic de 30 sayı, 8 ribaund ve 15 asist ile yıldızlaşırken, Jaxson Hayes ise 19 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.

Pelicans’ta da Zion Williamson’ın 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Trey Murphy 19 sayı, 5 asist maçı tamamlarken, Jordan Hawkins ise 17 sayılık katkı sağladı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:



Indiana Pacers: 115 - Houston Rockets: 102

Orlando Magic: 113 - Toronto Raptors: 114

Atlanta Hawks: 121 - Milwaukee Bucks: 127

New York Knicks: 102 - Golden State Warriors: 114

Chicago Bulls: 117 - Cleveland Cavaliers: 139

Minnesota Timberwolves: 126 - Philadelphia 76ers: 112

San Antonio Spurs: 127 - Broolyn Nets: 113

Phoenix Suns: 119 - Los Angeles Clippers: 117

Los Angeles Lakers: 136 - New Orleans Pelicans: 115