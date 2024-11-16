LeBron küçük oğlunu da bekleyecek

Spor Servisi

NBA yıldızı LeBron James'in iki yıl daha basketbol oynamaya devam edebileceği iddia edildi. James'in, 17 yaşındaki en küçük oğlu Bryce ile birlikte oynayabilmek için iki sene daha parkelerde yer alabileceği gelen bilgiler arasında.

ESPN'den Shams Charania, konuyla ilgili olarak yaptığı yorumda "Benim düşüncem, gelecek sezonun NBA'deki son sezonu olabileceği yönünde. 2026'da veya 2027'de bir sezon daha oynayabilir mi? Muhtemelen. En küçük oğlu Bryce James, belki onu bir veya iki yıl daha sahada tutabilir" dedi.