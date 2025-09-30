Lefkoşa’da ilkokul öğrencisine konteynerde ders

Kuzey Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde bulunan Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda sınıfların kalabalıklaşması nedeniyle derslerin aksadığı, öğretmen sayısının yetersiz kaldığı öğrenildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, okulda yaşanan sorunlar nedeniyle derslerin aksadığını, hâlâ sınıf öğretmenleriyle tanışmamış öğrencilerin olduğunu söyledi.

Sözkonusu okulun nüfusunun 500 öğrenciye çıkarıldığını ifade eden Maviş, okulda oluşan öğretmen açığının ise kapatılmadığına dikkat çekti. Artan öğrenci sayısı nedeniyle okul bahçesine 3 adet konteyner sınıf yerleştirildiğini aktaran Maviş, bölgeye yeni bir okul yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"YOĞUNLUK HAZİRAN AYINDA BELLİYDİ"

Haber Kıbrıs’a konuşan Hatice Doğan isimli veli de, öğrencilerin her yıl aynı sorunlarla karşılaştığını, öğretmen eksiklikleri ve yetersiz fiziki koşullar nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Doğan son olarak şunları söyledi: “Haziran ayında yapılan kayıtlarla öğrenci yoğunluğu belli olmasına rağmen öğretmen atamaları geç yapıldı ve okulların hazırlıklarının tamamlanmadı. Çocuklarımızın temel eğitim hakkı lüks değildir. Hak ettiğimiz koşulları istiyoruz.”