Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi filmi Netflix'te yayınlandı

Fenerbahçe tarihinin en önemli sporcularından Lefter Küçükandonyadis'in hayatını anlatan film Netflix'te izleyiciyle buluştu.

Netflix, Lefter Küçükandonyadis'in hayatını anlatan 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi' isimli filmi, 14 Kasım 2025'te platformdan seyirciyle buluşturdu.

Filmin başrollerinde Erdem Kaynarca, Aslıhan Malbora ve Deniz Işın bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Can İlkay otururken, filmin senaryosu Ayşe İlker Turgut’a ait.

Filmde ünlü futbolcu Lefter’i Erdem Kaynarca canlandırıyor.

Filmde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz gibi ünlü isimler de yer alıyor.

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR?

1924 doğumlu futbolcu Fenerbahçe’de 10 yılı aşkın bir süre forma giydi. ‘Ordinaryüs’ lakabıyla da bilinen Lefter, sarı-lacivert formasıyla 400 gole imza attı.

Bazı yıllar gol kralı olması nedeniyle kendisi için ‘Ver Lefter’e, yaz deftere’ sloganı atıldı.

Fenerbahçe marşında adı anılan ve 20’nci yüzyılın en önemli futbolcuları arasında tarihe geçen Lefter 2012’de hayatını kaybetti.