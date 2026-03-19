Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi, İstanbul Spor Filmleri Festivali'nde

Bu yıl ikinci kez gerçekleşecek İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali (ISFF), 26–29 Mart tarihleri arasında sporun ilham veren hikayelerini beyazperdeye taşıyacak.

Türkiye futbolunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis’in hayat hikayesinden uyarlanan Netflix filmi “Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi”, festival kapsamında 28 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Kadıköy Sineması'nda izleyiciyle buluşacak. Sporun yalnızca sahadaki başarılarla değil, insan hikâyeleriyle anlam kazandığını bir kez daha hatırlatan film; Büyükada’da başlayan ve dünya çapında bir efsaneye dönüşen Lefter’in yaşamını, aidiyet, mücadele ve kimlik ekseninde güçlü bir anlatıyla ele alıyor.

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın, yapımını ise TAFF Pictures ve Ark Pictures’ın üstlendiği film, Lefter’in futbol kariyerinin yanı sıra hayatındaki kırılma anlarını da odağına alarak, bir sporcunun ötesinde çok katmanlı bir karakter portresi sunuyor.

ALANINDA GÜÇLÜ İSİMLERDEN OLUŞAN JÜRİ

Festival kapsamında yer alan yarışmalar ve yeni proje platformu Sports Film Lab, farklı disiplinlerden önemli isimleri bir araya getiriyor. Sports Film Lab jürisinde görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, akademisyen ve belgeselci Cenk Demirkıran ve sinema yazarı Gizem Ertürk yer alıyor.

Belgesel yarışma jürisinde milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol bulunurken; yönetmen Vuslat Saraçoğlu, fotoğrafçı Mine Kasapoğlu, ses mühendisi Bülent Taban ve spor yazarı Alp Ulagay da jüri kadrosunda yer alan diğer isimler arasında.

Kısa film yarışma jürisinde ise futbol yorumcusu İbrahim Altınsay, eski futbolcu ve yazar Arild Stavrum, besteci ve film tasarımcısı Mine Pakel, gazeteci Bağış Erten ve senarist Ülkü Akkoyunlu yer alıyor.

FESTİVAL BAŞLAMADAN YOĞUN İLGİ

27 Mart tarihindeki günlük biletlerin tamamı tükenirken, festivalin dört gün sürecek programı için sınırlı sayıdaki kombine biletler de hızla tükeniyor. Festival coşkusu 24 Mart’ta Roxy’de düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak. Gecenin ritmini belirleyecek kabinde Murat Beşer ve Önder Özen olacak.

Sporu yalnızca rekabet üzerinden değil; insan hikâyeleri ve toplumsal dönüşüm bağlamında ele alan İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali (ISFF), ikinci yılında İstanbul’un farklı mekanlarında izleyiciyle buluşacak.

Kurmaca kısa film ve belgesel yarışmalarının yanı sıra özel gösterimler ve söyleşilerle zenginleşen program; kimlik, dayanıklılık, mücadele ve aidiyet temalarına odaklanan yapımları bir araya getiriyor.

İzleyiciyi yalnızca bir izleme deneyimine değil; aynı zamanda duygusal ve kültürel bir yolculuğa davet eden festivalin gösterimleri Biletinial Torun Center Sinemaları ve Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşecek.