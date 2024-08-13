Lefter filminden ilk kareler

Fenerbahçe ve Türkiye futbolunun efsanesi Lefter Küçükandonyadis’in yaşam hikayesini anlatan "Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi"nin çekimleri başladı.

Netflix Türkiye, başrollerinde Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç'in yer aldığı filminin setinden ilk fotoğrafları paylaştı.

Büyükada'dan tüm dünyaya yayılan bir başarı hikayesi. Lefter "Bir Ordinaryüs Hikayesi" yakında sadece Netflix'te. pic.twitter.com/4zAiuENFFr — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) August 12, 2024

Yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures'ın birlikte üstlendiği filmin senaryosunu Ayşe İlker Turgut yazdı.

Film, Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da başlayıp dünyaya yayılan ününü ve bir efsane haline gelme yolunda verdiği mücadeleleri anlatacak.

Filmin konusu ise şöyle:

"Büyükada'da doğup Adalar'ın çok kültürlü yapısı içerisinde büyüyen Lefter, babası Hristo'nun katı isteklerine karşı gelerek futbolcu olmaya karar verir. Ancak başarıya giden yolculuğunda pek çok mücadele vermesi gerekecektir. Ailesi, aşkı ve kimliği konularında yaşadıkları Lefter'i dünya çapında bir efsane haline getirir."