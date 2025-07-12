LeMan'a karikatür soruşturması: Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir tutuklandı

LeMan Dergisi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir tutuklandı.

LeMan Dergisi'nin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili "dini değerlerin alenen aşağılandığı" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Derginin Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılıktaki ifade işlemleri biten şüpheli Özdemir, ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Yapılan operasyonlar sonucunda yurt dışında olduğu belirlenen Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Özdemir, dün Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddiasıyla LeMan dergisine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından İBDA-C uzantılı olduğu belirtilen Büyük Doğu Akıncılar Derneği'nin çağrısıyla toplanan gericiler dün akşam LeMan dergisinin İstiklal Caddesi'ndeki binasını basmışlardı.

Binanın kapıları ile camları taş ve sopalarla kırılmış, "Yaşasın şeriat" ve "Ya onlar ölecek ya biz öleceğiz" şeklinde sloganlar atılmıştı.

Derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile Müessese Müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.