LeMan'dan 'Gazetecilik suç değildir' paylaşımı

Kapaklarıyla sık sık gündem yaratan LeMan dergisi, gazetecilerin maruz bırakıldığı şiddeti ve gözaltına alınmalarını eleştiren bir kapak paylaştı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından süren protestolarda polis müdahalesinde gazeteciler de yaralandı ve çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.

LeMan bu yaşananları eleştirmek için 16 Mayıs 2024 tarihli sayısını yeniden paylaştı. Paylaşıma "Gazetecilik suç değildir" notu düşüldü.