LeMan davasında ilk duruşma: Akademisyen Aslı Aydemir hakim karşısına çıktı

LeMan Dergisi’nin Beyoğlu’ndaki ofisine yönelik saldırıya tepki gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan akademisyen Aslı Aydemir hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Evrensel gazetesinden Eylem Nazlıer'in haberine göre duruşmaya Aydemir ve avukatlarının yanı sıra, yaralandığını iddia eden polis memuru ile avukatı katıldı. Yaklaşık 20 dakikalık gecikmeyle başlayan duruşmada iddianame okunarak suçlamalar Aydemir’e yöneltildi.

4 Temmuz’da tutuklanan Aydemir, Silivri Cezaevi’nde geçirdiği 190 günün ardından 14 Ocak’ta tahliye edilmişti.

‘KASTEN YARALADIĞIM İDDİA EDİLEN POLİSİ İLK KEZ BURADA GÖRÜYORUM’

Savunmasında emniyette verdiği ifadenin eksik kayda geçirildiğini dile getiren Aydemir, kasten yaraladığı iddia edilen polis memurunu ilk kez duruşma salonunda gördüğünü söyledi.

Olay günü eşiyle Taksim’de yemek için buluştuklarını belirten Aydemir, Mis Sokak’ta LeMan Dergisi’nde yayımlanan bir karikatür nedeniyle dergi binasına yönelik saldırıdan haberdar olduklarını ifade etti. Saldırgan grubun kendilerini “Müslümanlar” diye tanımlayarak slogan attığını söyleyen Aydemir, buna karşılık olarak “Filistin’e gidin, yanlış yerdesiniz” dediğini, amacının İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına verilen tepkilerdeki çelişkiye dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Sözlerinin ardından hakarete uğradığını ve grubun üzerine yürüdüğünü iddia eden Aydemir, “Onlar sokağın sakinleri olan bize söz söyleyebildiklerine göre ben de söyleyebilirim diye düşündüm. Sözümü bitirir bitirmez ‘sen de kerhaneye git’ dedi aralarından biri ve üzerime yürüdüler. Linç ve saldırı girişiminde bulundular” dedi.

"BARDAĞI DEĞİL, İÇİNDEKİ İÇECEĞİ SAVURDUM"

Kendini ve eşini korumak amacıyla elindeki birayı gruba doğru savurduğunu söyleyen Aydemir, “Özellikle vurguluyorum; bardağı atmadım, içindeki içeceği savurdum. Kimseyi hedef almadım, kimseyi yaralamaya niyet etmedim” ifadelerini kullandı.

Olay sırasında bir kadın polis memurunun kendisini kalabalıktan uzaklaştırdığını ve herhangi bir direnç göstermediğini belirten Aydemir, eşinin darp edildiğini ve üzerlerine şişeler atıldığını söyledi. Aydemir, Eşinin başında şişlik ve ellerinde cam kesikleri olduğunu kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarla hedef gösterildiğini anlatan Aydemir, 30 Haziran’dan gözaltına alındığı 4 Temmuz sabahına kadar can güvenliği endişesi yaşadığını ifade etti.

"DİLEKÇEDEKİ BAZI İFADELERİN GERÇEĞE AYKIRI"

4 Temmuz sabahı evine gelen polislerden bir memurun yaralandığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendiğini aktaran Aydemir, başlangıçta kolundan ağır şekilde yaralandığının söylendiğini, ancak daha sonra parmaklarından yaralandığını öğrendiğini belirtti.

Tutuklandıktan sonra polis memurunun şikayet dilekçesini okuduğunu söyleyen Aydemir, dilekçedeki bazı ifadelerin gerçeğe aykırı olduğunu anlattı. Aydemir, “Tutuklandıktan birkaç zaman sonra polisin şikayetini hayretler içinde okudum. O gece bana yapılan hakaret ve saldırıdan, linç girişiminden hiç bahsetmediği gibi gerçeğe aykırı pek çok ifadeyle birlikte polis olduğunu bilerek kasten koluna vurarak onu yaraladığımı söylüyordu. İçerideyken bir dönem bana saldıranlardan biri bu polis miydi acaba diye bile düşündüm; çünkü benim yaptığım hiçbir şey polise karşı değildi, polislerin gözleri önündeydi. Saldırganlara karşı kendimi korumak dışında hiçbir şey yapmamıştım ve ben bir tek saldırganların yüzlerini biliyordum, karşımda olanlar daonlardı. Oradaki üniformalı ve sivil polislerin görevi beni korumaktı, ki öyle de yapmışlardı ve ben darp edilmemiştim. Şikayetçi polis memurunun can acısıyla, beni suçlamak daha kolay ve bedelsiz olduğu için beni suçladığını düşünüyorum” dedi.

Aydemir, şikayetçi polis memurunun yaralanmasını “talihsiz bir iş kazası” olarak değerlendirdiğini belirterek, “Saldırıya uğrayan ve kendini korumak zorunda kalan biri olarak böyle bir riski öngöremezdim” dedi. Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Aydemir, beraatini talep etti.

ŞİKAYETÇİ TARAF AVUKATINDAN İDDİANAMENİN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ

Polis memuru Mustafa Ö, “Olay tarihinde Güvenlik Şube Müdürüydüm. Biz sokağa girdiğimizde zaten bir eylem vardı. İslamcı grupla müzakere ederek dışarı aldım. Sonra sayıları arttı. Biz sivil çalışırız. Diğerleri polis yeleğiyle çalışır. Benim polis olduğumun anlaşılması gerekir. Öfkeli grubu dışarı aldık. Daha sonra hanımefendiyle beraberinde gördüğüm altı yedi kişiyi göz hapsine aldım. Sanık, bira bardağını Müslüman gruba kadeh kaldırır gibi kaldırınca olay çıkacağını anladım. ‘Ben yöneleyim, onu oradan alalım’ dedim. Çünkü onu linç ederlerdi. Sanık, ‘Filistin’e gidin’ dedi. Biri de ‘Kerhaneye gidin’ dedi. Araya girdim. Saniyelik olaylardı bunlar. Bardak kolumda patladı. Kendimi geri çektim, telsizim yere düştü. Diğer çevik kuvvet ekipleri geldi” dedi.

Mustafa Ö, “Alkollü olduğu için hatırlamıyor. Benim için alkollü olmasının bir önemi yok” dedi.

Şikayetçi taraf avukatı “İddianamenin genişletilmesi talebimiz var. Ortada yaralama var. Şikayetimiz devam ediyor” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Aranın ardından mahkeme, müştekinin davaya katılma talebini kabul etti. Müştekinin elinde kalıcı işlev kaybı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla adli rapor alınmasına karar verildi. Ayrıca olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderilerek incelenmesine hükmedildi. Dosyadaki eksiklerin tamamlanmasına karar veren mahkeme, davayı 23 Haziran saat 11.40’a erteledi.