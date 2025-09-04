Leman dergisi iddianamesi tamamlandı: 6 dergi çalışanının 4 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi

Leman dergisinde Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın karikatürize edildiği iddiasıyla başlayan hedef göstermelerin ardından başlatılan soruşturmada derginin 6 çalışanı hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Zafer Aknar, Müessese Müdürü Ali Yavuz, Grafiker Cebrail Okçu, karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, Yazıişleri Müdürü Aslan Özdemir ve yakalama kararı bulunan Genel Yayın Yönetmen Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla 1 yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Daha önce pek çok defa hedef gösterilen ve muhalif karikatürleriyle bilinen Leman dergisi, haziran ayında savaşı eleştiren bir karikatür yayımlamasının ardından yeniden hedef gösterildi. Söz konusu karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından bir grup, Leman binasına saldırdı. Binaya saldıranlarla ilgili hiçbir işlem yapılmazken Leman dergisi çalışanları gözaltına alınarak tutuklandı.