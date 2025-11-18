LeMan Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan için adli kontrolle tahliye kararı!

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlamasından tahliye edilen ancak “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla da tutuklu olduğu için cezaevinde kalan karikatürist Doğan Pehlevan, bugün (18 Kasım Salı) yeniden hakim karşısına çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Ufuk Sepetçi'nin haberine göre savcılık, Pehlevan için adli kontrol tedbirleri ile tahliye kararı verildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET DAVASI NEDENİYLE CEZAEVİNDEN ÇIKAMAMIŞTI

Pehlevan hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırladı.

İlk suçlamadan serbest bırakılan Pehlevan, Cumhurbaşkanına hakaret davası nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

Bugünkü duruşmada karikatürist Doğan Pehlevan için adli kontrol tedbirleri ile tahliye kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce pek çok defa hedef gösterilen ve muhalif karikatürleriyle bilinen LeMan dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında savaşı eleştiren bir karikatür yayımlamasının ardından yeniden hedef haline gelmişti.

Söz konusu karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından bir grup, Leman binasına saldırmıştı.

Binaya saldıranlarla ilgili hiçbir işlem yapılmazken Leman dergisinin 6 çalışanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz 2 Temmuz 2025’te tutuklanmıştı.

9 Temmuz 2025'te ise yurtdışında bulunan Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

26 Eylül’de ise derginin sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz tahliye edilmişti.