LeMan Dergisi'nin 4 çalışanı tutuklandı

LeMan Dergisi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 çalışan, tutuklandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

"Karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği" aktarılan yazıda, "ifadeler ve görsellerin, halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu" savunuldu.

Sevk yazısında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Temmuz'da düzenlenen araştırma raporuna göre karikatürün sahibi Doğan Pehlevan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler olduğu, şüphelinin ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği öne sürüldü.

4 ÇALIŞAN TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği, Pehlevan'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Aknar, Okçu ve Yavuz'un "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

2 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Tunç, "Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.



Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 2, 2025

EMNİYET İFADESİKarikatürün sahibi Doğan Pehlevan'ın emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.



Pehlevan, ifadesinde şunları söyledi:



"Benim Leman Dergisi'nde sorumlu olduğum yarım sayfalık bir köşem vardır. Bahse konu karikatürü yaklaşık bir hafta önce çizdim ve Tuncay Akgün'e derginin sahibi olduğu için gönderdim. Aynı süre içerisinde derginin grafik tasarım işlerini yapan Cebrail Okcu ve Murat Yüceşan'a gönderdim. Karikatürün yayınlanmasında yönetmen Tuncay Akgün yetkilidir, onun onayı olmadan karikatür yayınlanmaz. Tuncay Akgün gönderilen karikatürde bahsedildiği gibi bir sorun olsaydı kesinlikle yayınlamazdı.



Filistin katliamından bugüne gelen İran savaşı da dahil karşılıklı ölen insanlarla ilgili aslında barış dolu bir karikatürdür ve Muhammed ve Musa isimleri bu toplumların içerisinde çokça kullanılan popüler isimlerdendir. Muhammed Müslümanları temsil eden bir isim gibi dururken Musa'nın da Yahudileri temsil eden bir isim gibi olduğundan dolayı bu karikatürde kullandım. Ayrıca peygamberden bahsedeceksek başında ‘Hz' veya ‘S.A.V.' kullanmamız gerekir ki peygamber olduğu belli olsun. Çok da neşeli ve sevgi dolu bir karikatür olduğunu düşündüm. Bugünkü olaylarla hiç bağdaştırmadım. Ben Türkiye'de yıllardır çizerlik yaparım, çizerlikte öğrendiğimiz ilk kural din konularına girme, dinle alay etmedir."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

LeMan Dergisi'ne "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla resen başlatılan soruşturma kapsamında 4 çalışan gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı verilmişti.