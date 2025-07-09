LeMan Dergisi'nin yazı işleri müdürü hakkında gözaltı kararı

LeMan Dergisi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir'in bugün İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma çerçevesinde sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in saat 14.50 sıralarında yurt dışından yapacağı uçak seferi ile Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Bunun üzerine Aslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Özdemir'in ifadesinin alınması sonrasında mevcutlu olarak savcılık makamında hazır edilmesi talimatının verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddiasıyla Leman dergisine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından İBDA-C uzantılı olduğu belirtilen Büyük Doğu Akıncılar Derneği'nin çağrısıyla toplanan gericiler dün akşam Leman dergisinin İstiklal Caddesi'ndeki binasını basmışlardı.

Binanın kapıları ile camları taş ve sopalarla kırılmış, "Yaşasın şeriat" ve "Ya onlar ölecek ya biz öleceğiz" şeklinde sloganlar atılmıştı.

Derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.