LeMan Dergisi soruşturması: Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
LeMan Dergisi'ne "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 çalışan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA
LeMan Dergisi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 çalışan, adliyeye sevk edildi.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
LeMan Dergisi'ne "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla resen başlatılan soruşturma kapsamında 4 çalışan gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı verilmişti.