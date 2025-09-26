Leman Dergisi soruşturmasında 4 kişi tahliye edildi

Leman Dergisi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 3 isim serbest bırakıldı.

Böylelikle soruşturma kapsamında çizer Doğan Pehlevan dışında tutuklu kalmadı.

Derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, müessese müdürü Ali Yavuz ve Aslan Özdemir bugün (26 Eylül Cuma) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce pek çok defa hedef gösterilen ve muhalif karikatürleriyle bilinen Leman dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında savaşı eleştiren bir karikatür yayımlamasının ardından yeniden hedef haline gelmişti.

Söz konusu karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından bir grup, Leman binasına saldırmıştı.

Binaya saldıranlarla ilgili hiçbir işlem yapılmazken Leman dergisinin 6 çalışanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.

9 Temmuz 2025'te ise yurtdışında bulunan Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.