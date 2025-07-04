Leman dergisine saldıranlara tepki gösteren Barış Akademisyeni Aslı Aydemir tutuklandı

Sabah ev baskınıyla gözaltına alınan Aydemir, savcılık tarafından tutuklama talebiyle İstanbul 5'inci Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Aydemir'in tutuklanmasına karar verdi.

Barış Akademisyenleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda karara tepki gösterildi. Paylaşımda, "Sevgili hocamız Aslı Aydemir, 30 Haziran günü Leman Dergisi önüne gelen saldırgan grupla yaşadığı tartışmanın ardından önce bu sabah ev baskınıyla gözaltına alındı, biraz önce ise akıl dışı bir gerekçeyle tutuklandı. Hocamızın masumiyeti açıktır, yanındayız!" ifadeleri yer aldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi de Aydemir’in tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından, "Leman Dergisi önünde taşlarla, sopalarla etrafa saldıran cihatçılar serbestçe gezerken saldırıya maruz kalanlar işlemedikleri suçlardan tutuklanıyor. Susmayacağız!" tepkisini gösterdi.