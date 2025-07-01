Leman dergisinin internet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından soruşturma başlatılan Leman dergisinin internet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Derginin web sitesi ve X hesabı, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 1 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/6609 sayılı kararıyla, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

X platformu hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.

LEMAN BİNASINA SALDIRI

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından İBDA-C uzantılı olduğu belirtilen Büyük Doğu Akıncılar Derneği'nin çağrısıyla toplanan gericiler dün akşam Leman dergisinin İstiklal Caddesi'ndeki binasını basmışlardı.

Binanın kapıları ile camları taş ve sopalarla kırılmış, "Yaşasın şeriat" ve "Ya onlar ölecek ya biz öleceğiz" şeklinde sloganlar atılmıştı.