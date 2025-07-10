LeMan’da gözaltılar sürüyor

Haber Merkezi

LeMan Dergisi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Bunun üzerine Aslan hakkında gözaltı kararı verildi. Özdemir’in ifadesi alındıktan sonra savcılık makamına sevk edileceği öğrenildi.

LİNCE UĞRAYANLAR TUTUKLANDI

30 Haziran gecesi LeMan dergisi önünde yaşananlar sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Barış Akademisyenlerinden Aslı Aydemir gözaltına alındı. “Polise mukavemet” ve “Kasten yaralama” suçlamalarıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanan Aydemir, şu anda Silivri’deki Marmara Cezaevinde tutuluyor.

Çağdaş Hukukçular Derneğinden Avukat Yunus Emre Işık, Aydemir’in linç girişimine uğrayan bir mağdur olduğunu belirterek tutuklama kararına tepki gösterdi. Işık, “Aslı Aydemir, saldırgan değil, saldırıya uğrayan kişidir. Buna rağmen tutuklandı. Asıl hakkında soruşturma açılması gerekenler, LeMan dergisi binasını basan, çevredeki insanlara ve polise saldıran kişilerdir” dedi.