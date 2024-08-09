Leman’dan Yusuf Dikeç göndermeli Erdoğan kapağı

Haftalık mizah dergisi Leman, iktidar tarafından Instagram'a getirilen erişim yasağını bu haftaki kapağına taşıdı.

Erişim engeline gönderme yapılan kapakta, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan millli atıcı Yusuf Dikeç'in tüm dünyanın gündemine oturan tarzıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

Kapakta Yusuf Dikeç pozu veren Erdoğan'ın karşısındaki hedef tahtasında ise "Instagram kapatma butonu" ifadesi yer alıyor.

Leman yeni sayısıyla bayilerde ve marketlerde yerini almıştır. pic.twitter.com/lOVBoGg7Yr — LeMan (@lemandergisi) August 8, 2024

Türkiye'de 2 Ağustos günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Yurttaşlar duruma tepki göstererek hak ihlallerine ve özgürlüklerinin iktidar tarafından kısıtlanmasına dikkat çekmişti.

Instagram üzerinden satış yapan işletmeler ve aldıkları reklamlar üzerinden para kazanan yüksek takipçili kullanıcılar ise mağduriyetlerinin nasıl gidereleceğine yönelik endişelerini dile getirmişti.