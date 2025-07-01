Leman’ın Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün: “Bu karikatürün Muhammed Peygamber ile alakası yok"

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün binası İBDA-C uzantılı gericiler tarafından saldırıya uğrayan Leman dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye konuşan Akgün, söz konusu karikatürün Hz. Muhammed'i tasfir etmediğini söyledi.

"BÖYLE BİR RİSKİ ASLA ALMAZDIK"

Akgün, karikatüre ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu eserde İsrail’in Gazze’deki bombardımanlarında öldürülen bir Müslüman’ın adı Muhammed olarak kurgulandı. İslam dünyasında 200 milyondan fazla insanın adı Muhammed. Bu karikatürün Muhammed Peygamber ile alakası yok. Biz böyle bir riski asla almazdık!”

LEMAN BİNASINA SALDIRI

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından İBDA-C uzantılı olduğu belirtilen Büyük Doğu Akıncılar Derneği'nin çağrısıyla toplanan gericiler dün akşam Leman dergisinin İstiklal Caddesi'ndeki binasını basmışlardı.

Binanın kapıları ile camları taş ve sopalarla kırılmış, "Yaşasın şeriat" ve "Ya onlar ölecek ya biz öleceğiz" şeklinde sloganlar atılmıştı.

Leman dergisinin 4 çalışanı gözaltına alınırken derginin X hesabı ve internet sitesi için erişim engeli kararı verildi.