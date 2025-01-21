Lenin 101 yıl önce bugün yaşama veda etti

Büyük Ekim Devrimi’nin lideri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) kurucusu Vladimir Ilyich Ulyanov, bilinen adıyla Lenin 101 yıl önce bugün yaşama veda etti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Lenin, ölümününün 101. yıldönümünde etkinliklerle anılacak. Rusya Komünist Partisi üyelerinin, her yıl olduğu gibi Tarihi Kızıl Meydan’daki Lenin mozolesinde toplanması ve Lenin anıtına karanfil koyması bekleniyor.

EKİM DEVRİMİ'NİN LİDERİ

22 Nisan 1870’te Rusya İmparatorluğu zamanında adı Simbirsk olan Ulyanovsk’ta dünyaya gelen Lenin, Jülyen takvime göre 25 Ekim 1917’de (Miladi takvime göre 7 Kasım) “Bütün İktidar Sovyetler’e” sloganıyla gerçekleştirilen Ekim Devrimi’nin öncülerindendi.

Kışlık Sarayı’nın yıkılmasının ardından 8 Kasım’da İkinci Rusya Sovyetler Kongresi tarafından Halk Komiserleri Konsey Başkanı seçildi.

1917’daki Bolşevik Devrimi’yle sadece Çarlık Rusyası’nı yıkıp Sovyetler Birliği’nin kuruluşunu ilan etmekle kalmadı, 20. yüzyıla damgasını vuran bir devrime de imza attı.

Ekim Devrimi’nin önderi Lenin, Marksizm’in çağın gereklerine göre kuramsal, politik, ekonomik alanda, temel ilkelere bağlı kalarak yeniden uyarladı.

Bilimsel sosyalizmin Marx ve Engels sonrası geliştiricilerinden olan Lenin 21 Ocak 1924’te 53 yaşında Gorki’de yaşamını yitirdi.

Ülkede bir hafta yas ilan edildi. Petrograd şehrinin adı Leningrad olarak değiştirildi.

Bedeni mumyalanarak Moskova’da Kızıl Meydan’daki mozoleye kondu.