Lenin için Kızıl Meydan’da anma töreni

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Ekim Devrimi’nin lideri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) kurucusu Vladimir Ilyich Ulyanov, bilinen adıyla Lenin, ölümünün 101’inci yılında anıldı. Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da toplanan Rusya Komünist Partisi üyeleri, her yıl olduğu gibi Lenin mozolesinde toplanarak ve Lenin anıtına karanfil koydu.

Lenin, Marksizm’i çağın gereklerine göre kuramsal, politik, ekonomik alanda, temel ilkelere bağlı kalarak yeniden uyarladı. Bolşevik Devrimi'nin lideri ve SSCB'nin kurucusu Vladimir Lenin, devrimden 7 yıl sonra, 21 Ocak 1924'te hayatını kaybetmişti. Bolşevik liderin naaşı ölümünün ardından mumyalanarak, Kızıl Meydan'da inşa edilen bir anıt mezara defnedilmişti.