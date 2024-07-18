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Leny Yoro yarışında gülen Manchester United

Lille'in genç stoperi Leny Yoro, Manchester United'a transfer oldu. Yoro'nun ismi başta Real Madrid olmak üzere pek çok başka dünya devi ile de anılmıştı.

Spor
  • 18.07.2024 09:58
  • Giriş: 18.07.2024 09:58
  • Güncelleme: 18.07.2024 10:13
Kaynak: Haber Merkezi
Leny Yoro yarışında gülen Manchester United
Fotoğraf: DepoPhotos

Lille'in genç stoperi Leny Yoro, Manchester United ile anlaştı. Fransa futbolunun geleceği en parlak oyuncuları arasında gösterilen Yoro'nun ismi başta Real Madrid olmak üzere pek çok büyük kulüp ile de anılıyordu.

18 yaşındaki stoper, Manchester ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. United, transfer için Lille'e 50 milyon euro bonservis ödeyecek.

Yoro'nun ismi uzun süredir PSG, Liverpool ve Real Madrid ile de anılıyordu. Gazeteci Fabrizio Romano, Yoro'nun Real Madrid'de forma giymek istediğini söylese de Madrid ekibi sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan Yoro için 30 milyon euro'dan falza bonservis bedeli vermedi.

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla Fransa Ligi'nde 32 maça çıkan Yoro, 2 de gol kaydetti.

Manchester United, geçtiğimiz günlerde Joshua Zirkzee'yi de kadrosuna katmıştı.

Manchester United, Zirkzeeyi kadrosuna kattı
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