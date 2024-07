Leny Yoro yarışında gülen Manchester United

Lille'in genç stoperi Leny Yoro, Manchester United ile anlaştı. Fransa futbolunun geleceği en parlak oyuncuları arasında gösterilen Yoro'nun ismi başta Real Madrid olmak üzere pek çok büyük kulüp ile de anılıyordu.

18 yaşındaki stoper, Manchester ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. United, transfer için Lille'e 50 milyon euro bonservis ödeyecek.

Yoro'nun ismi uzun süredir PSG, Liverpool ve Real Madrid ile de anılıyordu. Gazeteci Fabrizio Romano, Yoro'nun Real Madrid'de forma giymek istediğini söylese de Madrid ekibi sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan Yoro için 30 milyon euro'dan falza bonservis bedeli vermedi.

🚨🔴 Leny Yoro to Manchester United, here we go! Deal in place after first part of medical completed.



More tests to follow then he’s ready to sign five year deal valid until June 2029.



Lille and Man United have all documents set for deal worth €50m plus several add-ons. pic.twitter.com/8Ziwb2JKNj