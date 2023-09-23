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Leo Dubois ilk golünü Galatasaray’a karşı attı

Başakşehir’in Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, turuncu-lacivertlilerdeki ilk golünü sarı-kırmızılılara attı.

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 22:53
  • Giriş: 23.09.2023 22:53
  • Güncelleme: 23.09.2023 22:53
Kaynak: İHA
Leo Dubois ilk golünü Galatasaray’a karşı attı


Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Başakşahir evinde karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 2-1’lik skorla kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin golü Fransız futbolcu Leo Dubois’dan geldi. Müsabakanın 64. dakikasında ceza sahası içi sağında topu alan Dubois düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ilk golünü sarı-kırmızılılara karşı kaydetmiş oldu.
29 yaşındaki futbolcu transferin son günü Galatasaray’dan kiralık olarak Başakşehir’e katılmıştı.
Müsabakaya 11’de başlayan Leo Dubois, 75. dakikada yerini Cemali Sertel’e bıraktı.

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