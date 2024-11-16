Leonid meteor yağmuru ne zaman? 2024 Leonid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Meteor yağmuru ne zaman, Leonid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi soruları araştırılmaya hız kazandı. Bu yıl Kasım ve Aralık aylarında gözlemlenecek olan Leonid meteor yağmuruna sayılı anlar kala gökyüzüne meraklı ve bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen yurttaşlar Leonid meteor yağmuru 2024 ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Yılda pek çok kez gerçekleşen meteor yağmurlarından biri olan ve en etkileyicisi olarak anılan Leonid meteor yağmuru bu yıl Kasım ve Aralık ayında gerçekleşecek. Leonid göktaşı yağmurunun en net gözlemlenebileceği zaman aralığının ise 16-18 Kasım tarihleri arasında olacağı bilim insanları tarafından belirtildi.

LEONİD METEOR YAĞMURU 2024 TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Leonid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Leonid meteor yağmurunun Türkiye'den de saatte 10-15 meteor çıplak gözle gözlemlenebilecek. Bununla birlikte uzmanlar gök olayını takip etmek isteyen yurttaşları şehirden uzak ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelere davet etti.

Leonid meteor yağmuru nedir?

Leonid meteor yağmuru, her yıl Kasım ayında gözlemlenebilen, gökyüzünde görsel bir şölen sunan etkileyici bir doğa olayıdır. Adını, meteorların çıktığı gibi göründüğü Aslan (Leo) takımyıldızından alır. Ancak bu meteor yağmurunun kaynağı, 55P/Tempel-Tuttle adlı bir kuyruklu yıldızdır.