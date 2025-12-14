Leroy Sane Almanya’da manşetlerde

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u deplasmanda 4-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Sarı-kırmızılıların Alman yıldızı Leroy Sane, karşılaşmadaki etkili performansıyla yalnızca Türkiye’de değil, Almanya’da da gündem oldu.

Alman spor medyası, Sane’nin Galatasaray’daki yükselen performansını manşetlerine taşıdı.

Sport1, “Güçlü performansını sürdürüyor” başlığıyla verdiği haberinde, “Eski Bayern Münih yıldızı Leroy Sane, Türkiye’deki başarılı performansını sürdürdü. Sane, Türk takımı formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 6 gol ve 5 asist üretti” ifadelerine yer verdi.

GOAL Almanya ise Sane’yi “yine anahtar oyuncu” olarak tanımladı. Haberde, Alman milli futbolcunun Galatasaray’da her geçen hafta daha etkili bir görüntü çizdiği vurgulanırken, Samsunspor maçındaki golü ve bireysel aksiyonunun ardından Antalyaspor karşısında da oyuna damga vurduğu belirtildi.

Spox da benzer bir değerlendirmeyle, Sane’nin Galatasaray formasıyla istikrarlı biçimde yükselen performansına dikkat çekti ve Antalyaspor maçında bir kez daha ön plana çıktığını yazdı.

ÜÇ MAÇ ÜST ÜSTE GOL

Leroy Sane, Galatasaray kariyerinde önemli bir eşiği de geride bıraktı. Alman yıldız, Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında art arda fileleri havalandırarak yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Bu süreçte gollerine 2 asist de ekleyen Sane, hücum hattının en belirleyici isimlerinden biri oldu.

Yaz transfer döneminde Bayern Münih’ten Galatasaray’a transfer olan Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 21 resmi maçta 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Performansını haftalar ilerledikçe yukarı taşıyan Alman yıldız, Galatasaray’ın şampiyonluk yarışındaki en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.