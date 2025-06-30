Leroy Sane, Bayern Münih'e veda etti

Süper Lig temsilcisi Galatasaray’ın Bayern Münih’ten transfer ettiği Leroy Sane, Alman ekibe veda etti.

30 Haziran Pazartesi (bugün) sözleşmesi sona eren Sane, son olarak 29 Haziran’da Flamengo ile Bayern Münih arasında oynanan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu müsabakasında forma giydi.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Bayern Münih, çeyrek finale yükselerek PSG’nin rakibi oldu.

Mücadelenin ardından açıklama yapan Sane, "Bayern Münih'i özleyeceğim. Harika arkadaşlar, harika oyuncular vardı, teknik ekip de öyle. Burada çok keyifli zamanlar geçirdim" dedi.

Alman yıldız, "Bayern Münih'te inişler ve çıkışların olduğu genelde harika zamanlar geçirdim. Ancak artık bunlar geride kaldı. Bayern Münih'e başarılar diliyorum. Bu kulüpten iyi şartlarda ayrılıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Sane, Galatasaray'ın yeni sezon çalışmalarına katılacak.