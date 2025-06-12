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Leroy Sane, Galatasaray tarihindeki 211. yabancı futbolcu

Galatasaray'ın tarihindeki 10. Almanya vatandaşı futbolcusu Leroy Sane, milli takımıyla 70 maçta görev aldı - 29 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 45 müsabakada 13 kez rakip fileleri havalandırdı

Ajans Haberleri
  • 12.06.2025 19:44
  • Giriş: 12.06.2025 19:44
  • Güncelleme: 12.06.2025 19:44
Kaynak: AA
Leroy Sane, Galatasaray tarihindeki 211. yabancı futbolcu

İSTANBUL (AA) - CAN ÖCAL - Galatasaray'da Leroy Sane'nin transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 211'e yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 210 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek Leroy Sane'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, böylece tarihindeki 211. yabancı futbolcu transferini gerçekleştirdi.

- 10. Almanya vatandaşı futbolcu

Leroy Sane, Galatasaray tarihindeki Almanya vatandaşı 10. futbolcu oldu.

Daha önce Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn'ü kadrosuna katan Galatasaray, Leroy Sane transferiyle tarihindeki Almanya vatandaşı futbolcu sayısını 10'a çıkardı.

- Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 45 maça çıktı

Almanya ekibi Bayern Münih'ten sarı-kırmızılı takıma transfer olan Sane, geçen sezon 45 maçta 13 gol attı.

Sane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 30 Bundesliga, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 Almanya Kupası müsabakasına çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu Bundesliga'da 11 kez rakip fileleri havalandırırken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Almanya Kupası'nda birer gol kaydetti.

- Almanya Milli Takımı ile 70 karşılaşmaya çıktı

Leroy Sane, ülkesi Almanya'nın milli takımında 70 karşılaşmada görev aldı.

İlk milli maçına 13 Kasım 2015 tarihinde Fransa ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan Sane, Almanya Milli Takımında 70 maçta 14 gol attı.

- En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 66 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

- Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 7 futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

- Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya25Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara
Yugoslavya16Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya15Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
Fransa10Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
Almanya10Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Leroy Sane
Kolombiya8Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta
Hollanda7Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
Arjantin7Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
Portekiz6Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
Nijerya6Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen
İsviçre6Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
Fildişi Sahili6Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier
İspanya6Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata
Belçika5Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi
Bosna Hersek4Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun4Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya4Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
İsveç4Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
Uruguay4Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
Demokratik Kongo Cumhuriyeti4Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
Senegal4Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs
Norveç3Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
Fas3Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
Danimarka3Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert
Polonya3Roman Kosecki, Marek Godlewski, Przemyslaw Frankowski
Meksika2Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere2Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan2Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana2Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk2Klodian Duro, Lorik Cana
Avustralya2Harry Kewell, Lucas Neill
Japonya2Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir2Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
ABD2Brad Friedel, DeAndre Yedlin
İtalya2Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
Sırbistan1Sasa Ilic
İran1Naser Sadeghi
Surinam1Ulrich Watson
Litvanya1Gintaras Stauce
Zimbabve1Norman Mapeza
Galler1Dean Saunders
İsrail1Haim Revivo
Kuzey Makedonya1Goran Pandev
Yeşil Burun Adaları1Garry Rodrigues
İzlanda1Kolbeinn Sigthorsson
Yunanistan1Konstantinos Mitroglou
Gabon1Mario Lemina
Mısır1Mustafa Muhammed
Şili1Erick Pulgar
Avusturya1Yusuf Demir
Kosova1Milot Rashica
Kanada1Samuel Adekugbe
Macaristan1Roland Sallai

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

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